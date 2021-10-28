Система Orphus

Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран

27.10.2021, 20:13 34939
Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выпустил новое постановление о признании паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее Казахстан признал паспорта вакцинации 15 стран: Аргентины, Венгрии, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Беларуси, Молдовы, Сан-Марино, Индии, Филиппин, Таиланда, Турции и Эстонии. Список пополнили еще две страны: Мальдивы и Иордания.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
20 октября в Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы. 
 

Комментарии

новости по теме

Эпидситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу

27.10.2021, 19:47 45118
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября. 
 
С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев КВИ, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88. 
 
Снижение заболеваемости КВИ обеспечено проводимыми профилактическими мерами. Главной из них является массовая вакцинация, благодаря которой происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года.
 
За 26 октября в городе зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, из них 222 с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1056 человек (28 детей), из них 52 в крайне тяжелом, 501 в тяжелом, 502 в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ - 106 пациентов. На ИВЛ - 24, на неинвазивной ИВЛ - 47, High flow занято 27 аппаратов.
 

В Акмолинской области сохраняются ограничительные меры

27.10.2021, 15:29 84808
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области по-прежнему сохраняются ограничительные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным управления внутренней политики, в регионе проводится комплекс всех мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации.
 
Согласно информации управления здравоохранения, в регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств для снабжения стационаров. Также создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. 
 
В регионе продолжается массовая вакцинация населения против КВИ. Привито порядка 294 тыс. человек. Для более широкого охвата населения в 5 раз увеличено количество прививочных пунктов с 27 до 130. В целом задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад. В отдаленных сельских населенных пунктах работают 11 передвижных медицинских комплексов.
 
Кроме того, на базе 20 инфекционных стационаров развернута одна тысяча инфекционных коек. В них получает лечение 571 человек, занято 57% коек.
 
Продолжается также работа 228 мониторинговых групп. За последнюю неделю проведено порядка 84 проверок, охвачено мониторингом 1010 объектов. Выявлено 30 фактов нарушения карантинных мер, наложено 25 административных штрафов.
 
Также ведется работа и по внедрению проекта "Ashyq". Участникам проекта выдано 4813 QR-кодов, статус "Лидеров проекта "Ashyq" присвоен 81 объекту.
 
В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн тенге, отметили в управлении внутренней политики региона.
 
Как сообщалось ранее, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин.
 
Также напомним, что в Алматы, несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в учебных заведениях.
 

В РФ подали заявку на испытание назальной формы вакцины "Спутник V"

27.10.2021, 13:41 78463
МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ - Фармкомпания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании разработки института имени Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. И мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны", - рассказал ТАСС генеральный директор компании "Генериум" Даниил Талянский.

 
Он уточнил, что иммунизация назальной формой так же, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация - в один. При этом, в отличие от внутримышечного "Спутника V", новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий. 

Он также подчеркнул, что сегодня компания удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине "Спутник V" и в случае, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, "Генериум" "сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров, в которые мы сейчас поставляем внутримышечную форму".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов