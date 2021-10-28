Казахстан признал паспорта вакцинации еще двух стран

АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о нарастании коллективного иммунитета, основную роль в котором играет массовая вакцинация, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу с регистрацией менее 300 случаев с 20 октября.

С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 177,2 тысячи случаев КВИ, с начала текущего года - 158,7 тысячи. Продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения со 113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс передачи инфекции с 0,98 до 0,88.

Снижение заболеваемости КВИ обеспечено проводимыми профилактическими мерами. Главной из них является массовая вакцинация, благодаря которой происходит нарастание коллективного иммунитета. На сегодняшний день он составляет 54,4% от официально зарегистрированной численности населения. Вакцинированы двумя компонентами 46,5% от официальной численности населения, плюс 7,9% переболевших с начала года.