Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран

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Согласно документу, на территории РК призаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентине, Венгрии, Грузии, Иране, Иордании, Кыргызстане, Республике Мальдивы, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Таиланде, Турции и Эстонии.
В конце октября главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов выпустил новое постановление о признании паспортов вакцинации. Таким образом, в Казахстане действуют паспорта вакцинации 20 стран.
Также новым постановлением утверждены сроки ревакцинации населения от коронавируса.
Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:
1) медицинские работники;
2) педагоги;
3) сотрудники силовых структур;
4) персонал и контингент медико-социальных учреждений;
5) лица старше 60 лет;
6) лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);
7) лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:
1) после введения векторных вакцин - через девять месяцев;
2) после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через шесть месяцев.
Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.