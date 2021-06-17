Казахстан сохранил ограничительные меры на границе с Россией и Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России и Кыргызстане Казахстан сохранил ограничительные меры на границе с этими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня известно, что в соседних странах обостряется заболеваемость. Особенно в Российской Федерации, Кыргызстане. В связи с этим ограничительные меры на границе сохранены. Закрыты переходы. Разрешено только воздушное сообщение, в частности, в 14 государств со стабильной эпидемиологической обстановкой. Все прилетевшие принимаются с результатами ПЦР-теста. Если нет ПЦР-теста, или человек болен, он возвращается в страну отбытия", - сказала на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

По информации Минздрава, Министерство иностранных дел сейчас прорабатывает вопрос взаимного признания электронных паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции. Отмечается, что уже сейчас Казахстан достиг взаимопонимания с Венгрией, Таиландом и Монголией.

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