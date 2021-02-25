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Казахстан увеличит количество авиарейсов с рядом стран

24.02.2021 6508
Казахстан увеличит количество авиарейсов с рядом стран
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан увеличит число рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сказано в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса, получило поддержку комиссии предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+4 рейса), Кыргызстаном (+2 рейса) и Украиной (+1 рейс).
 
Ранее стало известно, что Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса приняла ряд решений, направленных на смягчение карантина в "зеленых" и "желтых" зонах по коронавирусу. 
 

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