Казахстан включили в список стран с наибольшим числом смертей от СOVID-19





Согласно новому анализу института, реальное число погибших от коронавируса в мире вдвое превышает официальные цифры. COVID-19 стал причиной примерно 6,9 миллиона смертей в мире.

IHME обнаружил, что данные о смертях от COVID-19 значительно занижены почти во всех странах. Обновленный анализ показывает, что на сегодняшний день в США было зарегистрировано больше смертей от COVID-19, чем в любой другой стране, в общей сложности более 905 тысяч человек. По регионам, Латинская Америка и Карибский бассейн и Центральная Европа, Восточная Европа и Центральная Азия пострадали больше всего с точки зрения общего числа смертей. Эта цифра включает только смертельные случаи, вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2", - сообщили авторы статьи.

Казахстан в рейтинге на последнем, 20-м месте. По данным портала реальное число смертей в стране составляет 81 696 человек. При этом в таблице завышено даже официальное число. По данным института в Казахстане официально зарегистрировано 5620 умерших от коронавируса, тогда как по данным Министерства здравоохранения по состоянию на 7 мая в стране от коронавируса с подтвержденным ПЦР умерли 3889 человек , от пневмонии с симптомами COVID-19 и отрицательным ПЦР - 829 человек. Всего 4718, сообщает Tengrinews.kz

В список стран с наибольшим числом умерших от коронавируса также вошли США, Индия, Мексика, Бразилия, Россия, Великобритания, Италия, Иран, Египет, Южная Африка, Польша, Перу, Украина, Франция, Испания, Германия, Индонезия, Япония и Румыния.





По состоянию на 23.59 7 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 340 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 53 519 заболевших пневмонией с признаками COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства