Казахстан восстанавливает авиасообщение с Турцией

В связи с ситуацией по распространению COVID-19 с 5 августа турецкая сторона вводила ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.
Министерство провело работу с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. По информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции. Учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкая сторона приняла решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства