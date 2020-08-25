Казахстан восстанавливает авиасообщение с Турцией

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - С 27 августа будут сняты ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией, передает Kazakhstan Today.

В связи с ситуацией по распространению COVID-19 с 5 августа турецкая сторона вводила ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.

Министерство провело работу с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. По информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции. Учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкая сторона приняла решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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