Казахстан вводит ограничения на въезд из ряда стран и приостановит авиасообщение с Египтом

Фото: indyturk.com
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 972 292 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 125,
в городе Алматы - 53,
в городе Шымкенте - 13,
в Акмолинской области - 69,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 39,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 27,
в Карагандинской области - 128,
в Костанайской области - 81,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 89,
в СКО - 78,
в Туркестанской области - 7.
В Казахстане за сутки 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 937 383 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человека (22 206 КВИ+ и 3488 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 5395 пациента, на амбулаторном уровне - 20 299 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 366 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 69 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 ноября 2021 года зарегистрировано 12 703 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.
29 ноября зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 680, летальных случаев - 5153, выздоровевших - 74 039.
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 30 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.
На 30 ноября 2021 года 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 96 327 человек. Из них: подростки - 76 211, беременные женщины - 6216, кормящие женщины - 13 900.