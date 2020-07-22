Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на селекторном заседании правительства были рассмотрены принимаемые в РК противоэпидемиологические меры и ход исполнения поручений главы государства, данных на совещании 18 июля, передает Kazakhstan Today.

Казахстан вышел на уровень относительной стабилизации эпидемической ситуации . Прирост заразившихся коронавирусом по республике составляет 2,1%, наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Шымкенте - 1%, Кызылординской области - 0,9%, Туркестанской области - 0,8%, Актюбинской области - 0,5%", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс. Снижена занятость провизорных коек на 20% (с 89% до 69%) и реанимационных на 6% (с 73 до 67%). Увеличилось количество выздоровевших от COVID-19 на 60%. Количество вызовов скорой помощи снижено на 23%.

На амбулаторном уровне для оказания медицинской помощи на дому создано 2962 мобильные бригады ПМСП. До конца текущего месяца количество бригад будет доведено до 3500. Количество Call-центров в поликлиниках увеличено на 16%.

На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах имеется 1958 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупается более 4183 аппаратов , более 21 тыс. коек будет подключено к кислороду, 6237 точек - за счет кислородных концентраторов. На сегодня мощность ПЦР-тестирования составляет 32 тыс. исследований в сутки. К 1 августа данный показатель будет доведен до 35,6 тыс. в сутки, к 1 сентября - до 64 тыс. в сутки.

Для оказания амбулаторной помощи на селе созданы и функционируют 1493 мобильные бригады, что покрывает 94% потребности. На селе задействована 641 машина скорой медицинской помощи.

Глава правительства поручил акиматам, министерствам здравоохранения и индустрии обеспечить больницы в регионах аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями в срок до конца августа.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами и Министерством сельского хозяйства поручено до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий и обеспечить укомплектование кадрами, акиматам - проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов.

Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов дано поручение в срочном порядке решить вопрос оснащения регионов передвижными диагностическими комплексами, районных больниц цифровыми рентген-аппаратами отечественного производства, Министерству здравоохранения и акиматам - обеспечить доставку в полном объеме в течение двух недель кислородных концентраторов и медицинских газов в регионы.

СК-Фармации" поручено до конца июля закупить и распределить лекарственные средства в регионы в дополнительном месячном объеме, а также установить четкую систему планирования их потребности.

Премьер-министр также поручил сформировать в Стабилизационных фондах необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий в каждом регионе по примеру Алматы, Нур-Султана и Актюбинской области.

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