Казахстан закупает препараты от коронавируса, которых хватит на миллион пациентов

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев рассказал о мерах, предпринимаемых для оперативного решения ситуации с дефицитом лекарств, передает Kazakhstan Today.

Искалиев перечислил самые срочные из принимаемых мер: отгрузка месячного запаса лекарственных средств (ЛС) для лечения КВИ на 2,6 млрд тенге; закуп дополнительного объема - на сумму 8,7 млрд тенге для 40 тыс. пациентов; формирование двухмесячного резерва по ЛС для лечения от КВИ 100 тыс. пациентов - на сумму 24 млрд тенге, для предупреждения второй волны КВИ; интервенция в розницу наиболее востребованных препаратов; модернизация логистических процессов компании (чтобы изменить ситуацию, формат логистики был изменен на динамичный учет); на период острой ситуации по КВИ все ЛС учитывались "с колес" в медицинских организациях; работа на складах переведена на круглосуточный режим, созданы дежурные группы; увеличено количество плановых рейсов; сокращены сроки отгрузки от 2 недель до 1 недели; сроки доставки продолжают снижаться; распределение товара из хаба в регионы по принципу Cross-docking; увеличено количества работников склада для ускорения подсчета ЛС (с 2 дней до 2-3 часов); договоренность с авиакомпаниями для ускорения доставки препаратов.

Он также рассказал о завершении закупки лекарственных средств для лечения коронавируса на 8,6 млрд тенге.

Во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но требует медикаментозной поддержки. Министерство здравоохранения РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения КВИ пять препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты "Парацетамол" и "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран". Сейчас завершаются процедуры закупа. До 10 августа начнется отгрузка. Они закупаются на сумму 8,6 млрд тенге", - сказал Ерхат Искалиев.

По прогнозам Минздрава, этого объема хватит на обеспечение 1 млн пациентов.

Эта мера даст следующие эффекты: разгрузку инфекционных и провизорных центров; лечение легких форм COVID-19 на амбулаторном уровне; снижение расходов государства на стационарное лечение", - отметил Искалиев.

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