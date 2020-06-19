Казахстан закупит более миллиона ПЦР-тестов на коронавирус

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК планирует дополнительно приобрести свыше одного миллиона ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.

По количеству тестов, которые есть в наличии... свыше 390 тыс. тестов есть. На два города Нур-Султан и Алматы есть порядка 200 тыс. тестов. Если в день расширить число тестирований, если сейчас идет около 28 тыс. тестов, то в сутки доведем до 30 тыс. тестов во исполнение поручения главы государства о необходимости расширения тестирования", - сказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По ее словам, в ближайшие 10 дней планируется закупить еще 1 млн 200 тыс. ПЦР-тестов.

Напомним, сегодня межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции в РК поручила акимам областей и городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент развернуть дополнительные ПЦР-лаборатории в медицинских организациях, то есть при наличии имеющейся инфраструктуры сделать доступной лабораторную диагностику.

Наряду с этим идет платное тестирование населения. Здесь важно, что в приоритетном порядке должны тестироваться те, кто имеет непосредственно клинические и эпидемиологические показания для данного тестирования", - цитирует вице-министра телеграм-канал coronavirus2020.kz.

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