Казахстанская вакцина от коронавируса получила новое название

Мирас Дауленов отметил, что QazCovid-in - "ин" означает, что это инактивированная вакцина.
Она из тех вакцин, которая разработана институтом биологической безопасности. Вместе с тем, чтобы проще эта вакцина воспринималась в обществе, в целом мы используем торговое наименование QazVac, поэтому, наверное, вы все чаще будете встречать именно такое название вакцины", - сказал вице-министр образования и науки.
Он напомнил, что программа по разработке вакцины против КВИ - трехлетняя.
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