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Казахстанская вакцина от коронавируса получила новое название

31.03.2021 19414
Казахстанская вакцина от коронавируса получила новое название
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о решении дать новое название казахстанской вакцине от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мирас Дауленов отметил, что QazCovid-in - "ин" означает, что это инактивированная вакцина. 
 

Она из тех вакцин, которая разработана институтом биологической безопасности. Вместе с тем, чтобы проще эта вакцина воспринималась в обществе, в целом мы используем торговое наименование QazVac, поэтому, наверное, вы все чаще будете встречать именно такое название вакцины", - сказал вице-министр образования и науки.

 
Он напомнил, что программа по разработке вакцины против КВИ - трехлетняя.
 

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