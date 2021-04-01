Казахстанская вакцина от коронавируса получила новое название

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о решении дать новое название казахстанской вакцине от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мирас Дауленов отметил, что QazCovid-in - "ин" означает, что это инактивированная вакцина.

Она из тех вакцин, которая разработана институтом биологической безопасности. Вместе с тем, чтобы проще эта вакцина воспринималась в обществе, в целом мы используем торговое наименование QazVac, поэтому, наверное, вы все чаще будете встречать именно такое название вакцины", - сказал вице-министр образования и науки.

Он напомнил, что программа по разработке вакцины против КВИ - трехлетняя.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства