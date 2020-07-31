Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Казахстанская вакцина против COVID-19 успешно проходит испытания, передает Kazakhstan Today.

В связи с пандемией многие страны в ускоренном порядке приступили к разработке вакцин против COVID-19. В Казахстане большой опыт работы по разработке вакцин против особо опасных инфекций для здравоохранения и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) имеет Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, который также с середины марта приступил к этой работе, сообщили в МОН РК.

В связи с тем что первый пациенты с COVID-19 были обнаружены только в середине марта, патологический материал ученым стал доступен только к 23 марта.

Когда от находившихся на лечении в инфекционной больнице Алматы первых заболевших были взяты материалы и доставлены в НИИПББ, сначала в условиях лаборатории с уровнем защиты BSL-3 из биологических образцов, в культуре клеток VERO был выделен вирус, идентифицированный как возбудитель SARS-CoV-2 (возбудитель коронавируса), и изучены его биологические свойства.

В результате проведенных научных исследований за очень короткое время, уже 9 мая ученые НИИПББ разработали первую вакцину . 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний.

В тот же день были начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных: линейных мышах, сирийских хомячках, крысах, морских свинках, хорьках и кроликах и др.

На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно: токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности - вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи РК.

Кроме того, НИИПББ проводит испытания вакцины на приматах, титр антител которых также продемонстрировал высокую иммуногенность.

Сообщается, что после завершения доклинических начнутся клинические испытания вакцины.

Также, НИИПББ разрабатывает еще три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против COVID-19.

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