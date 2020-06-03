Казахстанские справки об отрицательном результате теста на COVID-19 не действительны в ЕАЭС

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Санитарные врачи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают вопрос о взаимном признании справок об отсутствии COVID-19 на территории своих стран, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, справка об отрицательном результате теста на COVID-19, выданная в Казахстане, не действительна на территории других стран ЕАЭС.

К сожалению, сегодня нет договоренностей между странами Евразийского экономического союза о том, чтобы справки признавались. Но в рамках совета главных государственных санврачей этот вопрос поднимается и обсуждается", - сообщила Айжан Есмагамбетова.

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