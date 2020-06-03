Казахстанские справки об отрицательном результате теста на COVID-19 не действительны в ЕАЭС

Как сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, справка об отрицательном результате теста на COVID-19, выданная в Казахстане, не действительна на территории других стран ЕАЭС.
К сожалению, сегодня нет договоренностей между странами Евразийского экономического союза о том, чтобы справки признавались. Но в рамках совета главных государственных санврачей этот вопрос поднимается и обсуждается", - сообщила Айжан Есмагамбетова.
По последним данным, в Казахстане зарегистрирован 11 571 случай COVID-19, 5757 человек выздоровели, 41 - скончался.
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