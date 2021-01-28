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Казахстанские ученые рассказали о технологии разработки вакцины QazCovid-in

27.01.2021 12367
Казахстанские ученые рассказали о технологии разработки вакцины QazCovid-in
Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Казахстанские ученые рассказали о технологии разработки вакцины QazCovid-in, передает Kazakhstan Today.
 
Технология разработки казахстанской вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, так как апробированы при разработке других вакцин, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Казахстана.
 
По ее информации, платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна, поскольку все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус. 
 

Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же она создает такой же крепкий иммунитет, как и у переболевшего человека, и этот иммунитет очень надежный и полноценный. Компоненты, которые применяются для приготовления инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами, десятилетиями. Они абсолютно безвредны. Именно поэтому нами был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in", - сказал ведущий ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор наук, профессор Леспек Кутумбетов.

 
В пресс-службе МОН отметили, что по добровольному согласию вне клинических исследований вакцина QazCovid-in была введена министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, помощнику президента Республики Казахстан Ерлану Карину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву и ректору Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Талгату Нургожину.

 

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