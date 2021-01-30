Казахстанские врачи не согласны с госпитализацией всех больных COVID-19

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Сообщество врачей и ученых выступило против меры по госпитализации всех больных коронавирусом, предусмотренной постановлением главного санврача города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сообщество врачей и учёных medsupport.kz назвали пять причин, по которым следует отменить меру госпитализации всех больных коронавирусом, независимо от степени тяжести заболевания.

Во-первых, согласно клиническому протоколу, утвержденному РЦРЗ МЗ РК от 3 декабря 2020 года "Коронавирусная инфекция у взрослых", бессимптомные, легкие течения инфекции не нуждаются в госпитализации и специальном лечении. Госпитализация пациентов с бессимптомным, легким и средним течением болезни противоречит клиническому протоколу", - говорится в сообщении сообщества.

Кроме того, специалисты опасаются, что госпитализированные пациенты будут получать необоснованные назначения антибиотиков, антикоагулянты и другие препараты.

Третья причина: согласно многочисленным международным и казахстанским исследованиям, было показано, что после первой волны выросла опасность заразиться устойчивыми к антибиотикам супербактериями.

Госпитализированные пациенты с большой вероятностью могут заразиться опаснейшей больничной флорой, что приведет к увеличению бактериальных осложнений и смертности от сепсиса и пневмонии. В 2020 году в Казахстане было куплено 18 млн единиц антибиотиков, что спровоцировало появление супер-устойчивых патогенных и условно-патогенных инфекций", - заверяют специалисты.

В-четвертых, даже самые богатые страны не могут себе позволить госпитализировать всех пациентов с КВИ.

В феврале-марте, по прогнозам министерства здравоохранения ожидается пик заболеваемости, который потребует больших трат на койки, медикаменты и трудовые ресурсы. Госпитализация всех пациентов истощает ресурсы и бюджет здравоохранения и снижает шансы тяжелым и особо тяжелым пациентам с хроническими заболеваниями и осложнениями вовремя и оперативно получить право на медицинскую помощь", - рассказали авторы поста.

В-пятых, госпитализация пациентов с бессимптомным течением может спровоцировать недоверие пациентов к медицине и органам власти.

Пациенты боятся ухудшения состояния в больнице из-за контакта с другими пациентами, поэтому будут избегать тестирования, скрывать симптомы и состояние здоровья. Принудительная госпитализация может спровоцировать агрессию по отношению к медицинскому персоналу, порчу медицинского имущества и срыв рабочей обстановки в стационарах", - считают члены сообщества.

В связи с вышеперечисленным команда medsupport.kz обращается к Жандарбеку Бекшину с просьбой отменить данную меру.

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