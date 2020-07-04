Казахстанским гражданам временно запретили въезд в Турцию

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - По утверждению турецких властей, это временные меры и ограничения будут сняты через две недели, передает Kazakhstan Today.

Турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana о том, что в течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен", - сообщили в авиакомпании Air Astana.

Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. Полеты из Алматы и Нур-Султана в Стамбул и Анталью будут продолжены с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания отдыха в Турции.

В расписании рейсов в Турцию произойдут изменения, о которых пассажирам сообщат посредством электронной почты и SMS-уведомления", - добавили в авиакомпании.

С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки.

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