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Казахстанским гражданам временно запретили въезд в Турцию

03.07.2020, 20:10 8830
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - По утверждению турецких властей, это временные меры и ограничения будут сняты через две недели, передает Kazakhstan Today. 
 

Турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana о том, что в течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен", - сообщили в авиакомпании Air Astana.

 
Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. Полеты из Алматы и Нур-Султана в Стамбул и Анталью будут продолжены с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания отдыха в Турции.
 

В расписании рейсов в Турцию произойдут изменения, о которых пассажирам сообщат посредством электронной почты и SMS-уведомления", - добавили в авиакомпании.

 
С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки. 
 

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