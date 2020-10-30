Казахстанским женщинам предложили не беременеть из-за коронавируса

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Казахстанским женщинам предложили пока отложить беременность до конца пандемии, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские врачи встревожены. В стране растет материнская смертность. За девять месяцев этого года умерли 136 беременных женщин. Причина - им своевременно не оказали помощь во время пандемии. Сейчас медики опасаются, что во время второй волны ситуация может повториться. К тому же под угрозой мужское здоровье. Коронавирус надолго лишает мужчину возможности стать отцом, сообщает телеканал " Астана ".

Материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза. За девять месяцев этого года умерли 136 беременных женщин. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года эта цифра была на сотню меньше.

Не были согласованы и приняты решения органами здравоохранения, то есть специализация роддомов, то они инфекционные, то провизорные. Женщинам было необходимо объезжать эти роддома, чтобы найти пристанище для родов. И беременные из-за того, что они представляли группу риска по заражению их просто не принимали, требовали ПЦР, на что уходило время, запоздалая госпитализация, потеря времени и непринятие мер по родоразрешению", - сказал президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины РК Вячеслав Локшин.

Проблему эту, кстати, совсем недавно уже поднимали на самом верху. Неутешительную статистику по материнской смертности в начале октября озвучил президент Казахстана. При этом глава государства за гибель беременных призвал к ответу акимов.

К сожалению, во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз. В Актюбинской области этот показатель увеличился примерно в 13 раз, в Кызылординской области – в 9 раз, в Шымкенте – в 7 раз. Почему этим людям не помогли? Какие меры принимаются? Это очень важные вопросы. Акимы должны ответить. Поручаю администрации президента взять этот вопрос под контроль", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Эксперты опасаются, что подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных коронавирусом. В стране на данный момент почти 5 тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19.

Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное здоровье сильной половины.

Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. У мужчин, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно, если они социально активны, они не могут закрыться в монашеской келье, я думаю, что надо подождать", - сказал Вячеслав Локшин.

К счастью коронавирус не до конца убивает мужское здоровье. По словам врачей, репродуктивные функции возвращаются через два-три месяца. Однако сейчас медикам предстоит выяснить, как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей. На всякий случай врачи советуют казахстанкам пока отложить беременность до конца пандемии, говорится в сюжете.

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