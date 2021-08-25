Казахстанский космонавт Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров заразился коронавирусной инфекцией, сейчас он находится в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Журналист Жумабике Жунусова сообщила, что космонавту не оказали необходимую медицинскую помощь. По ее словам, Токтар Аубакиров прикреплен к клинике Управления делами президента.

Я сейчас нахожусь дома. Ничего не выписывают. Хоть бы сказали, чем и как лечиться! Абсолютно ничего не говорят. Ни на один свой вопрос я не получил вразумительного ответа. И только когда сказал, что соберу пресс-конференцию сегодня, реакция оказалась молниеносной. Вот сейчас за мной уже выехала карета скорой помощи. Сейчас увезут в какой-то ковидный центр", - цитирует Жумабике Жунусова Токтара Аубакирова.

Жумабике Жунусова добавила в другом посте , что Токтар Аубакиров в течение семи дней оставался без должного внимания врачей и медицинской помощи.

В клинике сообщили, что Токтар Аубакиров обратился 21 августа с жалобами на кашель, потливость, общую слабость. К нему направили бригаду скорой помощи на дом. Пациента осмотрели. Общее состояние было стабильным, медики также диагностировали сатурацию 95% и взяли ПЦР-тест. Результат оказался положительным.

Пациент сообщил, что болеет шестой день, самостоятельно принимал сумамед, за медицинской помощью в больницу не обращался. 23 августа мобильная бригада больницы на дому взяла анализы, провела компьютерную томографию грудного сегмента. По результатам лабораторно-инструментального исследования Аубакиров направлен на госпитализацию в инфекционный центр Нур-Султана. Пациент от госпитализации отказался", - сообщили в отделе маркетинга больницы управделами.

Сегодня утром с Токтаром Аубакировым провели беседу, после чего его госпитализировали с диагнозом "COVID-19 средней степени тяжести, двустороннняя полисегментарная пневмония КТ-1".

Аубакиров получил оба компонента вакцины против COVID-19, второй - 17 апреля.

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