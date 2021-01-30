Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Казахстанский учёный изобрел быстрый способ диагностики COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Над своим ноу-хау доктор наук в области биомедицинской инженерии Болат Султанкулов работал полгода. Эти тест-полоски он создал на основе cинтетических нанотел. Их биологу передали исследователи из Швейцарии, сообщает Первый канал " Евразия ".

Основой технологии являются нанотела, в 10 раз меньше, чем антитела, и их можно получать в бактериях. По сути, сама тест-полоска напоминает тест на беременность. Эти нанотела мы можем быстро и в достаточных масштабах производить в Казахстане, и для этого не нужны будут колоссальные инвестиции", - сказал Болат Султанкулов.

Особенность экспресс-теста в том, что он выявляет сам коронавирус, а не выработанные к нему антитела. Схема применения проста: при помощи специальной щеточки человек сможет самостоятельно собрать слизь с носоглотки, затем опустить её в специальную жидкость. Туда же - тест-полоску. На то, чтобы узнать, есть инфекция или нет, понадобится не больше 15 минут.

У меня несколько конфигураций теста, 1-я - классический, появление полоски. Если человек болеет, у него появляется полоска, 2-й метод, он называется "competitive". В этом тесте будет если полоска, означает, что вы не болеете. Очень важный момент, что тест будет эффективен в первые 7 дней после наступления симптомов", - сообщил ученый.

Молодой учёный убежден: его экспресс-тесты позволят быстрее выявлять инфекцию и своевременно оказывать помощь людям. А кому-то, быть может, даже сохранят жизнь. Для того чтобы разработкой воспользовались казахстанцы, нужно провести клинические испытания. Впереди - переговоры с Минздравом и Национальным центром экспертизы лекарственных средств, говорится в сюжете.

Еще одна разработка - прибор, очень напоминающий алкотестер для водителей. Он называется DSA - 090. Ее создала группа специалистов в Финляндии, среди которых был и наш соотечественник Бахтияр Ажкен. По словам ученого, он может стать самым дешевым методом диагностики COVID-19.

Данный прибор представляет собой инновационную технологию, индикитальный способ диагностики коронавирусной инфекции, который определяет метаболиты в жизнедеятельности коронавирусной инфекции в выдыхаемом воздухе. Не все способы диагностики могут определить различные штаммы, поэтому работа над данным прибором ведется постоянно", - говорит старший научный сотрудник европейского научно-исследовательского университета Бахтияр Ажкен.

Тест проводится в течение 1 минуты, для этого необходимо сделать глубокий вдох и выдохнуть в специальную трубку.

Чтобы аппарат стали выпускать в нашей стране, его нужно зарегистрировать, а прежде провести испытания. На это понадобится время. Но ученые- изобретатели готовы ждать, отмечается в сюжете телеканала.

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