Казахстанскую вакцину от коронавируса будут разливать в Турции

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НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Отечественную вакцину от коронавируса QazVac будут разливать в Турции. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня у нас есть договоренность с Турцией. У них нет вакцин, но есть большие производственные площадки. Уже подписали предварительное соглашение с этим регионом", - заявил Ералы Тугжанов.

При этом спикер подчеркнул, что в Турции будет только розлив, а производиться препарат будет в Казахстане.

По его словам, первые 50 тыс. доз отечественной вакцины ожидается получить 25-27 апреля.

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