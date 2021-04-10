Казахстанскую вакцину от коронавируса будут разливать в Турции

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Сегодня у нас есть договоренность с Турцией. У них нет вакцин, но есть большие производственные площадки. Уже подписали предварительное соглашение с этим регионом", - заявил Ералы Тугжанов.
При этом спикер подчеркнул, что в Турции будет только розлив, а производиться препарат будет в Казахстане.
По его словам, первые 50 тыс. доз отечественной вакцины ожидается получить 25-27 апреля.
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