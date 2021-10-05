В беседе с сотрудниками завода президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний.

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Казахстанскую вакцину QazVac будут поставлять в ОАЭ, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения биофармацевтического завода иммунобиологических препаратов Otarbiopharm в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1624 новых случая COVID-19

Фото: из открытых источников НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 894 334 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане – 287; в городе Алматы – 328; в городе Шымкенте – 54; в Акмолинской области – 54; в Актюбинской области – 26; в Алматинской области – 169; в Атырауской области – 19; в ВКО – 101; в Жамбылской области – 44; в ЗКО – 21; в Карагандинской области – 174; в Костанайской области – 104; в Кызылординской области – 12; в Мангистауской области – 7; в Павлодарской области – 115; в СКО – 93; в Туркестанской области – 16. В Казахстане за сутки 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 832 498 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. На 5 октября лечение от КВИ продолжают получать 58 383 человека (50 486 КВИ+ и 7 897 КВИ-), из них: - в стационарах находится 10 066 пациентов, - на амбулаторном уровне – 48 317 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: - в тяжелом состоянии – 732 пациента, - в состоянии крайней степени тяжести – 223 пациента, - на аппарате ИВЛ – 135 пациентов. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 октября 2021 года зарегистрировано 11 350 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 октября от КВИ+ скончались 27 человек. 3 октября 2021 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов, 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63 517. На 4 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 740 864 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 715 104 человек. В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект, передает KAZAKHSTAN TODAY. Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни, пишет news-ru.turbopages.org. Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свертываемостью крови, сообщает издание Daily Mail. Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идет о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson. Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в легкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения. EMA сообщило, что чаще всего вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca. Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов - это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, говорится в сообщении EMA.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23.59 3 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 892 710 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

Ученые предупреждают об угрозе "твиндемии"