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Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию от КВИ

03.05.2022, 19:36 3486
Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию от КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Казахстанцам разрешили проходить повторную полную вакцинацию против КВИ препаратами, одобренными ВОЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление подписала во вторник главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
 

Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок. Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев", - говорится в тексте постановления.

 
Напомним, в Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 551 случай заболевания.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

04.05.2022, 08:55 691
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 557 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 1594 человека (КВИ+ 770 и 824 КВИ-), из них в стационарах находится - 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1526 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане по состоянию на 4 мая I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 486 266 человек, II компонентом - 9 247 835 человек. Ревакцинировано - 4 003 639 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом

03.05.2022, 08:29 7361
В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 551 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 3 мая лечение от КВИ продолжает получать 1631 человек (КВИ+ 790 и 841 КВИ-), из них в стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне - 1546 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане по состоянию на 3 мая I компонентом вакцины от коронавируса провакцинирован 9 486 041 человек, II компонентом - 9 247 120 человек. Ревакцинировано 3 999 478 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания КВИ

02.05.2022, 10:14 12671
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 548 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 1,
  • в городе Алматы - 4.
 
В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
 
  • в Нур-Султане - 5,
  • в Алматинской области - 2,
  • в ВКО - 1,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в Карагандинской области - 1.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 089 человек.
 
На 1 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

01.05.2022, 10:38 18116
НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 543 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 5,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 078 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
30 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 299 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 245 540 человек.
 

Новые правила для пересекающих границу РК вступят в силу 5 мая

30.04.2022, 20:44 21011
Новые правила для пересекающих границу РК вступят в силу 5 мая
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - С 5 мая текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК 21 от 29 апреля 2022 года "Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые правила предусматривают обязательное предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-исследования на COVID-19 иностранцами и лицами, имеющие вид на жительство в РК, в том числе гражданами РК, при пересечении госграницы РК через все пункты пропуска.
 
Справка предоставляется при отсутствии документального подтверждения о получении в РК ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, и документов о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
 

За сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

30.04.2022, 10:03 23636
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 5 случаев КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.

По информации Минздрава РК, по состоянию на 30 апрлея первым компонентом вакцины против коронавируса вакцинировались 9 484 188 человек, вторым компонентом - 9 243 631 человек. Ревакцинацию прошли 3 963 412 человек.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1655 человек (–807+ и 848 КВИ-), из них в стационарах находится – 85 пациент, на амбулаторном уровне – 1570 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент; на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

28 апреля в РК зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 960, летальных случаев - 5353, выздоровевших -  82 758.
 

В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

29.04.2022, 09:12 28191
В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 521 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 13 660 летальных случаев от КВИ+ (с 13 марта 2020 года по 28 апреля 2022 года) и 5353 от КВИ- (с 1 августа 2020 года по 27 апреля 2022 года).
 
На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1666 человек (806 - КВИ+ и 860 - КВИ-), из них в стационарах находится - 90 пациентов, на амбулаторном уровне - 1576 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
На 29 апреля 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 483 123 человека, II компонентом - 9 241 702 человека. Ревакцинировано - 3 938 722 человека.
 

Главный санврач Казахстана рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу

28.04.2022, 14:02 30896
Главный санврач Казахстана рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане и озвучила два возможных сценария развития ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, сейчас многое зависит от уровня коллективного иммунитета. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и важно поддерживать этот уровень и дальше.
 

Чем больше людей вакцинируется, тем ниже будет уровень заболеваемости. Многое зависит от нас и сохранности уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет коронавирус развиваться сейчас, доподлинно никто не знает", - цитирует Sputnik.kz Есмагамбетову.

 
Она уточнила, что сейчас вирус COVID-19 продолжает мутировать, но свойства вируса и его патогенность снижаются, что является положительным моментом. Однако мутирование вируса настораживает врачей.
 
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в свою очередь отметила, что сейчас в Китае идет рост количества заражений коронавирусом штамма "омикрон" и "стелс-омикрон". В сутки заболевают около 30 тысяч человек, из-за чего страна принимает жесткие меры.
 

Мы следим за ситуацией. Ежемесячно все положительные тесты смотрим на "омикрон" и подвиды, в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется, мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем, или тот коллективный иммунитет у нашего населения, который сегодня есть, сработать - и он пройдет как простудное заболевание", - уточнила глава Минздрава.

 
По ее словам, в стране имеется достаточный запас вакцин от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день закуплено порядка 4,5 млн доз вакцины.
 

Данного объема на сегодняшний день достаточно. Сейчас будем смотреть за освоением, потребностью в вакцинах, как население пойдет на вакцинацию, все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены, новый закуп пока не планируется", - цитирует Гиният Zakon.kz.

 
Как отметила Айжан Есмагамбетова, после использования зарубежных препаратов Минздрав перейдет на исключительный закуп отечественной вакцины QazVac. 
 
По ее словам, сейчас в Казахстане имеется свыше 4 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них - 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины Pfizer и 800 тысяч доз казахстанской вакцины QazVac.
 

Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации. Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину "Спутник V" мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил и до начала производства вакцины. Вакцины сейчас на Карагандинском фармзаводе не производится", - сказал главный госсанврач Казахстана.

 
Айжан Есмагамбетова также отметила, что имеющегося объема вакцины хватит до октября нынешнего года. После Минздрав республики не планирует закупать иностранную вакцину для бесплатной вакцинации взрослого населения страны против коронавируса.
 
Вакцину зарубежного производства будут завозить только для вакцинации и ревакцинации несовершеннолетних. Взрослые казахстанцы будут бесплатно вакцинироваться/ревакцинироваться отечественной вакциной QazVac либо любой другой вакциной на платной основе, после того как производители зайдут на коммерческий рынок республики.
 
Кроме того, главный государственный санитарный врач сообщила, что Министерство здравоохранения Казахстана поддерживает подписание соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. 
 
По ее словам, сейчас соглашение через МИД Казахстана поступило в Министерство здравоохранения Казахстана, а также в Министерство цифрового развития для урегулирования вопросов использования информационных систем.
 
О сроках реализации признания паспортов главный санврач ответить не смогла.
 
Сейчас все прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе граждане России, должны предоставить ПЦР-справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языках.
 
Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса.
 

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