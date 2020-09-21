Казахстанцам разрешили въезд в Россию авиасообщением

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Для граждан Казахстана, Южной Кореи, Беларуси и Кыргызстана сняты ограничения на въезд в Россию, которые были введены ранее из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее распоряжение утвердило 20 сентября правительство Российской Федерации.

Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - сообщается на сайте правительства России.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Южной Кореей было внесено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение России с Казахстаном (Нур-Султан), Кыргызстаном (Бишкек) и Беларусью (Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (Сеул) - 27 сентября.

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