Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться от COVID-19

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться против коронавируса. Об этом сообщил главный санврач страны Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.

Постановлением сняли ограничения по верхнему пределу возраста. Но необходимо перед применением вакцины для людей старшего поколения очень тщательно изучать анамнез, чтобы не было каких-то болезней текущих", - сказал Киясов.

По его словам, ни один казахстанец, уже получивший прививку, не заболел COVID-19, сообщает "Хабар 24"

На первом этапе казахстанцев вакцинируют двухкомпонентным российским препаратом Спутник V". Ерлан Киясов сегодня получил вторую дозу вакцины.

Чувствую себя нормально, без каких-либо проявлений. Я думаю, что всё прошло стандартно. Очень хорошо медицинские работники знают все алгоритмы действий. Это моё естественное желание, чтобы мои близкие и родные получили эту вакцину, чтобы они также чувствовали себя в безопасности", - сказал главный государственный санитарный врач РК.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день вакцину получили порядка 20 тыс. казахстанцев, в основном это медики. Кроме того, постепенно начали вакцинацию педагогов и военнослужащих.

С марта для иммунизации планируют использовать "Спутник V", произведенный на Карагандинском фармзаводе . В дальнейшем подключат и препарат отечественного производства "QazCovid-In", который в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических испытаний. Всего до конца года привить от коронавируса планируют 6 млн человек.

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