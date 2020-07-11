Казахстанцев будут привлекать к ответственности за нарушение карантина

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил о том, что граждане, которые нарушают карантинный режим, будут привлекаться к ответственности, передает Kazakhstan Today.

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Это очень важно для здоровья и безопасности нашего народа. Граждане, которые нарушают карантинный режим, будут привлекаться к ответственности. Потому что они наносят угрозу не только своей жизни, но и жизни других людей. Нельзя допускать беспечности и халатности", - сообщил глава государства РК Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось , что заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, возглавляющий городскую комиссию по противодействию распространению КВИ, по итогам совещания с участием санврача города и районных акимов поручил усилить карантинные меры в городе.

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