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Казахстанцев будут привлекать к ответственности за нарушение карантина

10.07.2020, 13:20 36181
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил о том, что граждане, которые нарушают карантинный режим, будут привлекаться к ответственности, передает Kazakhstan Today.
 
Транслируют заседание в Twitter-аккаунте Акорды. 
 

Это очень важно для здоровья и безопасности нашего народа. Граждане, которые нарушают карантинный режим, будут привлекаться к ответственности. Потому что они наносят угрозу не только своей жизни, но и жизни других людей. Нельзя допускать беспечности и халатности", - сообщил глава государства РК Касым-Жомарт Токаев.

 
Ранее сообщалось, что заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, возглавляющий городскую комиссию по противодействию распространению КВИ, по итогам совещания с участием санврача города и районных акимов поручил усилить карантинные меры в городе.
 

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