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Казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма

31.12.2021, 13:59 9626
Казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает МВК по нераспространению Covid-19, в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.
 
Меры приняты с учетом скорости распространения и передачи штамма Омикрон, который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября их было всего 10. 
 

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку связанную с быстрым распространением варианта Омикрон. В этой связи, принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер. Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта Дельта, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, новый штамм распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнули в МВК. 

 
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. По его словам, в 2021 году от коронавируса скончалось в два раза больше людей, чем в 2020-м. 
 
 

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В Акмолинской области смягчают карантин

31.12.2021, 21:05 4431
В Акмолинской области смягчают карантин
КОКШЕТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области о смягчении карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу разрешается:
 
проведение поминок, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;
 
проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%; деятельность объектов культуры (репетиции) до 50 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 30%;
 
деятельность банкетных залов (для поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с режимом работы с 9.00 до 02.00; деятельность бильярдных с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%; деятельность компьютерных клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%;
 
деятельность боулинг клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемоеги не более 30%;
 
деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.
 
Возобновляется движение междугородних/межобластных, регулярных автобусов (микроавтобусов).
 
Разрешается движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов. Также разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).
 
Разрешается деятельность фуд-кортов при торгово - развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с 10.00 до 18.00).
 
Также разрешена работа:
 
объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей;
 
деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале.
 
Разрешается деятельность фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, с режимом работы с 07.00 до 00.00.
 
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
 
Ранее главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq".
 
Напомним, казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма.
 

Главный санврач РК подписал новое постановление

31.12.2021, 18:54 6191
Главный санврач РК подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главный санитарный врач постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах:
 
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2) спа-центры;
 
3) бани, сауны, бассейны;
 
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
 
5) боулинг-клубы;
 
6) кинотеатры;
 
7) театры и филармонии;
 
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы. Исключение составляют стрит-фуды;
 
9) объекты общественного питания по типу столовых;
 
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12) бильярдные клубы;
 
13) концертные залы;
 
14) добровольные участники;
 
15) караоке;
 
16) выставки;
 
17) океанариум;
 
18) марафоны;
 
19) спортивные мероприятия со зрителями;
 
20) аэропорты;
 
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
22) детские развлекательные центры (крытые);
 
23) цирки;
 
24) отели, гостиницы;
 
25) центры обслуживания населения;
 
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
 
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
 
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала);
 
30) букмекерские конторы;
 
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
 
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
 
35) религиозные объекты;
 
36) игровые клубы (казино);
 
37) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
 
38) ночные клубы;
 
39) банки, отделения АО "Казпочта".
 
Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.
 
Согласно документу, объекты, участвующие в проекте Ashyq, в будние и выходные дни будут работать:
 
в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах, - до 00:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 02:00;
 
в регионах, находящихся в "желтой" зоне, - до 01:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 03:00;
 
в регионах, находящихся в "зеленой" зоне, - до 03:00, "Лидерам проекта Ashyq" - до 05:00.
 
В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия "зеленого" безопасного статуса у сотрудников и посетителей.
 
Постановление вступает в силу с 00:00 5 января 2022 года.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
Напомним, в Казахстане с 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
 
По состоянию на 23.59 30 декабря в Казахстане подтверждено 987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Сводка эпидситуации в РК: более 13 тыс. человек скончались от коронавируса с начала пандемии

31.12.2021, 08:42 14521
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 110,
 
в городе Алматы - 75,
 
в городе Шымкенте - 19,
 
в Акмолинской области - 36,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 21,
 
в Атырауской области - 10,
 
в ВКО - 20,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 6,
 
в Карагандинской области - 53,
 
в Костанайской области - 39,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 3,
 
в Павлодарской области - 39,
 
в СКО - 34,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 960 211 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643 КВИ+ и 1 967 КВИ-), из них: в стационарах - 2264 пациента, на амбулаторном уровне - 14 346.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 213 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 71, на аппарате ИВЛ - 44.
 
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 30 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 13 012 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 29 декабря от КВИ+ скончались семь человек.

29 декабря 2021 года зафиксированы 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 64 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 171, летальных случаев - 5215, выздоровевших - 76 989.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
 
На 30 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 986 163 человека, вторым - 8 515 110.
 
На 30 декабря 2021 году первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 275 853, беременные женщины - 19 572, кормящие женщины - 47 647. Второй дозой: подростки - 112 529, беременные женщины - 7 436, кормящие женщины - 19 043.
 

У нас, скорее всего, Омикрон уже появился - замакима Алматы

30.12.2021, 18:52 21921
У нас, скорее всего, Омикрон уже появился - замакима Алматы
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В ходе брифинга заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что в городе, новый штамм коронавируса Омикрон, скорее всего, уже появился, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас, скорее всего, Омикрон уже появился, потому что начался рост. Несколько дней назад было 30 заболевших, сегодня - порядка 60. За несколько дней - рост в два раза. Поэтому акимат города и городской штаб по борьбе с коронавирусом призывает всех алматинцев, чтобы мы на Новый год осознавали последствия возможной вспышки в Алматы", - заявил Бабакумаров.

 
В свою очередь заместитель руководителя санитарно-эпидемиологической службы Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что на прошлой неделе было отобрано 25 проб у заболевших. Продолжается геномное секвенирования циркулируемых штаммов, которое занимает в среднем от двух до четырех недель.
 
Он подчеркнул, что есть вероятность циркуляции штамма Омикрон в связи с двукратным увеличением регистрации новых случаев COVID-19 среди алматинцев по сравнению с прошлой неделей.
 

Мы полагаем, что от общего числа зараженных по городу примерно 30-40% нужно положить в ковидные стационары. По расчетам, около 10% от тех, кто попадет в госпиталь, будут тяжелыми. Поэтому подготовлена реанимация. Если не будет хватать, будем расширять", - отметил Ержан Бабакумаров.

 
Медики уже составляют клиническую картину для лечения Омикрона.
 
Напомним, тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые.
 
29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта. Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. 
 

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

30.12.2021, 16:05 23666
Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Фото: Matt Zambonin
ОТТАВА. 30 ДЕКАБРЯ - Молодежный чемпионат мира по хоккею, проходивший в Канаде, отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили на сайте организации, чемпионат был отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Также в организации отметили, что из-за отмены матчей спортивная целостность мероприятия была поставлена под угрозу. Матчи переносились, а командам, в которых выявляли зараженных, засчитывали технические поражения, сообщает lenta.ru.
 
Согласно регламенту чемпионата, если хоть один из игроков получит положительный результат теста на коронавирус, вся команда должна уйти на карантин. 
 

Первой с такой проблемой столкнулась сборная США. Матч между американцами и швейцарцами был отменен, так как в сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0. 29 декабря отменили сразу два матча. Сначала не состоялась встреча Чехия - Финляндия, позже на лед не вышли сборные России и Словакии. В российской команде заразились два игрока, в том числе Матвей Мичков. После отмены трех матчей было проведено совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира. В итоге было принято решение отменить чемпионат", - пишет сайт. 

 
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей от коронавируса, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше. 
 

ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли

30.12.2021, 15:37 24216
ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли
Фото: pexels.com
ЖЕНЕВА. 30 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине появления COVID-19. 
 

Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится. В то время как 2021 год был тяжелым, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус. 

 
В настоящее время, по его словам, 92 государства-члена из 194 не достигли целевого показателя в 40% по вакцинированию населения.
 

Я хочу, чтобы правительства, промышленность и гражданское общество сотрудничали с нами в рамках кампании, нацеленной на 70-процентный охват вакцинацией в каждой стране к началу июля. В 2022 году ВОЗ будет работать с нашими государствами-членами над созданием хорошо финансируемых систем здравоохранения, повышением готовности и обеспечением справедливого распределения медицинских инструментов", - подчеркнул глава ВОЗ. 

 
Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше. Это не говоря уже о миллионах людей, сталкивающихся с долгосрочными последствиями вируса. 
 

Дельта и Омикрон - две угрозы, которые приводят к рекордному числу случаев заболевания, что приводит к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей", - заявил Гебрейесус.

 
В числе основных причин высокой смертности глава ВОЗ назвал популизм, узкий национализм и накопление средств здравоохранения, включая маски, терапевтические средства, диагностику и вакцины, небольшим числом стран. 
 
Дезинформация, часто распространяемая небольшим числом людей, постоянно отвлекает внимание, подрывая науку и доверие к жизненно важным средствам здравоохранения. Дезинформация, которая привела к нерешительности в отношении вакцинации, теперь приводит к непропорционально высокой смертности непривитых", - заявил Гебрейесус. 
 
По его словам, жизненно важно, чтобы созданная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов могла разработать путь для научных исследований патогенов, в том числе для изучения происхождения SARS-CoV-2. Только так, по его мнению, получится увидеть прогресс в борьбе с заболеванием в новом году.
 

Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые

30.12.2021, 13:45 26271
Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые
Фото: pexels.com
МОСКВА. 30 ДЕКАБРЯ -Тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", сибирские ученые разработали тест-систему. Система позволит одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму Омикрон, заявили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
 
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени Кирова.
 

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.

 
Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19

30.12.2021, 08:45 27486
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 29 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 386 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 85,
 
 в городе Алматы - 62,
 
 в городе Шымкенте - 11,
 
 в Акмолинской области - 34,
 
 в Актюбинской области - 3,
 
 в Алматинской области - 10,
 
 в Атырауской области - 18,
 
 в ВКО - 14,
 
 в Жамбылской области - 6,
 
 в ЗКО - 11,
 
 в Карагандинской области - 58,
 
 в Костанайской области - 33,
 
 в Кызылординской области - 4,
 
 в Мангистауской области - 0,
 
 в Павлодарской области - 44,
 
 в СКО - 41,
 
 в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1 990 КВИ-), из них в стационарах - 2 418 пациент, на амбулаторном уровне - 14 318.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 217 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 43.
 
По данным Минздрава, с 13 марта по 29 декабря в РК зарегистрировано 13 005 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 28 декабря скончались восемь человек.
 
Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76 925.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 29 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 976 006 человек, вторым - 8 502 383.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 265 373, беременные женщины - 18 821, кормящие женщины - 45 910. Второй дозой: подростки - 104 428, беременные женщины - 6939, кормящие женщины - 17 637.
 

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