Казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает МВК по нераспространению Covid-19, в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.
Меры приняты с учетом скорости распространения и передачи штамма Омикрон, который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября их было всего 10.
Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку связанную с быстрым распространением варианта Омикрон. В этой связи, принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер. Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта Дельта, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, новый штамм распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнули в МВК.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. По его словам, в 2021 году от коронавируса скончалось в два раза больше людей, чем в 2020-м.
Между тем российские ученые разработали тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса.