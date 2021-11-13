Казахстанцы с отрицательным тестом на антитела могут ревакцинироваться раньше установленных сроков

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Казахстанцам для досрочной ревакцинации понадобиться отрицательный тест на антитела. Об этом на брифинге СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Айжан Есмагамбетова сообщила, что "ревакцинация разрешается без достижения установленных сроков 6 и 9 месяцев, в зависимости от того, какой вакциной вакцинировались, для тех, у кого будет отрицательный тест на антитела".
Чтобы дать возможность людям, у которых антитела отсутствуют получить раньше ревакцинацию, чем установлено..., необходимо наличие отрицательного теста на антитела. В этом случае можно без достижения срока ревакцинации пройти ревакцинацию до нового года или в любое другое время после того, как начнется ревакцинация", - уточнила она.
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа.
Учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска, соответственно, до конца текущего года, с учетом сроков первичной вакцинации, ревакцинации подлежат уязвимые группы населения. Это медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур", - сказал он.
По его словам, с учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию, через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат ревакцинации с января 2022 года.
В этой связи на втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации", - заключил министр.