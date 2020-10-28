Казахстанцы смогут вернуться на родину без ПЦР-теста на коронавирус

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Казахстанцам возвращающиеся на родину из-за рубежа, разрешили не иметь при себе справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о запрете с 26 октября авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов.

Данное требование касается лишь иностранных граждан", - подчеркнули в пресс-службе МВК.

В ведомстве пояснили, что находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования. В таком случае по прибытии в РК казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов ПЦР-тестирования.

При посадке на внутренние авиарейсы между регионами РК справка о результатах ПЦР-тестов не требуется", - добавили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства