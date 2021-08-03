"Каждый второй пациент нуждается в кислороде": столичные врачи обратились к горожанам

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Врачи Нур-Султана обратились к горожанам с просьбой своевременно вакцинироваться и соблюдать санитарные нормы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Только за минувшие сутки в инфекционные стационары было доставлено 178 человек. Койки заполняются мгновенно! Почти каждый второй пациент нуждается в кислородном концентраторе, находится под неинвазивной вентиляцией легких или, что хуже, под самим ИВЛ - крайняя точка", - говорят медработники инфекционных стационаров.

Под аппаратом искусственной вентиляции легких в ковидных стационарах находятся 40 человек, которые самостоятельно дышать уже не в силах. Столичные врачи обеспокоены такой ситуацией и призывают горожан быть предельно осторожными, не нарушать карантин и ограничительные меры. Только вакцинация позволит обезопасить себя и своих близких, сформировать коллективный иммунитет.

По их словам, чаще всего в ковидные стационары попадают невакцинированные горожане, посещавшие различные тои и праздники.

Была у нас одна супружеская пара. Когда мы начали проводить осмотр, узнавать, как долго они болеют, они признались, что на днях побывали на юбилее, где было много людей. Тогда они со слезами на глазах начали говорить, что лучше бы никуда не выходили, потому что состояние мужчины было уже неутешительным. Хочу еще раз напомнить: не испытывайте организм. Не нужно жить по принципу "меня пронесет", если не будете соблюдать саннормы и не вакцинируетесь, то не пронесет", - рассказывает врач-инфекционист одного из ковидных стационаров Гулбахыт Адижанова.

На 2 августа в инфекционных стационарах Нур-Султана находятся 2903 пациента. В реанимации 260 человек, под аппаратом ИВЛ - 40 пациентов. В настоящее время для борьбы с COVID-19 в городе задействовано 16 стационаров и более 6 тысяч медработников.

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