Kazpatent рассматривает патентные заявки на разработку вакцины для профилактики COVID-19 и штамма COVID-19

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - На рассмотрении Kazpatent находятся патентные заявки на разработку вакцины для профилактики коронавируса и штамма коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки РК (НИИПББ) поданы две патентные заявки в РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" МЮ РК (Kazpatent) на разработку вакцины для профилактики COVID-19 и штамма коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Отмечается, что обе заявки прошли этап формальной экспертизы Kazpatent.

На сегодняшний день учеными НИИПББ поданы две заявки на выдачу патентов на изобретение. В мае 2020 года - "Способ получения инактивированной вакцины для профилактики COVID-19"; в августе 2020 года - "Штамм "SARS-CoV-2/KZ_Almaty/04.2020" вируса коронавирусной инфекции COVID-19, используемый для приготовления средств специфической профилактики, лабораторной диагностики и оценки эффективности биологической защиты вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19". Сейчас заявки проходят этап экспертизы по существу. В случае положительного результата экспертизы, изобретения запатентуют", - сообщил директор Kazpatent Ермек Куантыров.

Патент на изобретение выдается по результатам экспертизы, которая проверит изобретения на соответствие условиям патентоспособности: "новизна", "изобретательский уровень", "промышленная применимость".





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