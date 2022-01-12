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КФК: в ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться вакциной "Спутник Лайт"

11.01.2022, 13:49 28311
КФК: в ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться вакциной "Спутник Лайт"
Фото: twitter/Карагандинский фармацевтический комплекс
КАРАГАНДА. 11 ЯНВАРЯ - До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акционерами ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" (КФК) принято решение оказать помощь в борьбе с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. 
 

На бесплатной основе Казахстану будет передано 150 тысяч доз однокомпонентного препарата от COVID-19 разработки НИЦ имени Гамалеи "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан. Препарат уже доставлен в Казахстан, необходимо время, чтобы вакцину простикеровать. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султане", - сообщает телеграмм-канал КФК. 

 
В пресс-службе напомнили, что в рамках межгосударственного договора с единым дистрибьютером СК "Фармация" КФК в полном объеме выполнил обязательства по обеспечению казахстанцев 7 млн доз вакцины.
 

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Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку

12.01.2022, 18:59 1081
Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционку
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школьников переводят на дистанционный формат обучения до 31 января, студентов - до 6 февраля. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также столичных школьников перевели на онлайн обучение до 31 января. Такое решение принял главный санврач города. На дистанционку также перейдут студенты СУЗов и ВУЗов всех курсов до 6 февраля.
 
Всем госучреждениям также поручено отправить на дистанционную форму работы не менее 80% персонала. Кроме того, с завтрашнего дня все прибывающие в столицу из-за рубежа, должны предоставить ПЦР-справки.
 
По ее словам, эти меры необходимы в связи с распространением штамма Омикрон на территории Нур-Султана. 
 
Напомним, по состоянию на 23.59 11 января в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 3312; в городе Алматы - 210.
 

Кульгинов: эпидситуация за последние дни ухудшилась в разы

12.01.2022, 13:45 5531
НУР-СУЛТАН . 12 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил об ухудшении эпидситуции в городе из-за нового штамма Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная, чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни ухудшилась в разы. Столица перешла в "красную зону". Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тыс! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!" - сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

 
По его словам, резкое увеличение заболевших наблюдается в связи с появлением в городе Омикрона. Также, как отмечают врачи, рост заражений связан с прошедшими праздничными днями.
 

Штамм Омикрон характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений на станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тыс, вызовов - более 2 тысяч", - написал аким.

 
Также он призвал всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить в гости и не собираться большими компаниями.
 

Призываю всех граждан, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться, также у кого подошло время - пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счет вакцинации вы обезопасите и свое здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей", - написал Алтай Кульгинов.


Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточат карантин.
 

В Алматы ужесточат карантин

12.01.2022, 11:24 10311
В Алматы ужесточат карантин
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ужесточат карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала нового года ежедневно увеличивается заболеваемость среди горожан с учетом циркуляции штамма Омикрон. Сегодня город Алматы перешел в "красную" зону. Согласно постановлению ГГСВр РК, ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение пяти дней, а возможно, и ранее", - сказал исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов.

 
Он отметил, что более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно. 
 

Конечно, это дополнительная "нагрузка" на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но коронавирус никуда не ушел, он активно поражает непривитое население", - сообщил Садвакас Байгабулов. 

 
Стоит отметить, что Алматы до 4 января находился в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ.
 
По данным управления общественного здоровья, за 11 января в городе зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции, из них 187 с симптомами, 23 - без симптомов. В инфекционных стационарах (1348 коек) физически находятся 475 человек. В ОРИТ всего - 32. 
 
На ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 15, High flow занято шесть аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1257 пациентов, с симптомами легкой и средней степени - 1187, без симптомов - 70.
 
Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 11 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 081 251 человек, вторым - 1 026 436. Ревакцинацию получили 71 040 горожан.
 

Люди старше 60 лет смогут ревакцинироваться препаратом Pfizer

12.01.2022, 10:57 11586
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане расширен выбор препаратов для ревакцинации уязвимых слоев населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным, но и лицам старше 60 лет будет предложена для ревакцинации вакцина Pfizer (Comirnaty)", - сказала на заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

 
Она также отметила, что в связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусу, на очередное заседания МВК будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в "красной" зоне.
 
В свою очередь, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская область перешли в "красную" зону. В "желтой" зоне уже шесть регионов.
 

Наша основная задача – держать эпидситуацию под контролем. Необходимо усилить меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.

 
Глава кабмина поручил Министерству здравоохранения и акиматам увеличить количество ПЦП-тестирований, провести оперативный мониторинг и обеспечить готовность медицинских работников, больничных резервных мест, а также достаточность лекарственных средств и медицинских изделий. 
 

Активизировать работу мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому, обеспечения их бесплатными лекарственными средствами. Кроме того, проработать меры по недопущению в аптеках дефицита лекарств", - поручил он.

 
Отметив очень низкие темпы ревакцинации, Смаилов поручил Минздраву и акиматам увеличить темпы ревакцинации населения. Акимам регионов взять этот вопрос на личный контроль. 
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 4810 человек заболели COVID-19

12.01.2022, 08:27 14266
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 11 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3312;
 
в городе Алматы - 210;
 
в городе Шымкенте - 221;
 
в Акмолинской области - 48;
 
в Актюбинской области - 75;
 
в Алматинской области - 69;
 
в Атырауской области - 139;
 
в ВКО - 78;
 
в Жамбылской области - 52;
 
в ЗКО - 79;
 
в Карагандинской области - 75;
 
в Костанайской области - 39;
 
в Кызылординской области - 125;
 
в Мангистауской области - 156;
 
в Павлодарской области - 46;
 
в СКО - 31;
 
в Туркестанской области - 55.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 27 423 человека (25 609 КВИ+ и 1 814 КВИ-), из них: в стационарах - 3409 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 014.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 187 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 59, на аппарате ИВЛ - 41.
 
10 января 2022 года зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 413, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 370.
 
На 11 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 026 131 человек, вторым - 8 568 324.

 

Важно не расслабляться - Токаев о росте заболеваемости COVID-19

11.01.2022, 13:29 27621
Важно не расслабляться - Токаев о росте заболеваемости COVID-19
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса отметил ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости, фиксируется более двух тысяч новых случае заражений в сутки. За весь период пандемии число заражений составило более миллиона человек. Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с КВИ. Это также должно быть ключевой задачей нового правительства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
 

В Алматы ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма

11.01.2022, 11:49 29361
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - О росте заболеваемости КВИ в два раза в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мегаполисе ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма. У алматинцев есть все шансы замедлить распространение коронавируса - вакцинироваться и получить бустерную прививку, сообщает РСК.
 
Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров, город находится в "желтой" зоне. Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.
 
При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в "красную" зону матрицы.
 
Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи связывали это с началом распространения штамма Омикрон.
 
Как отметили в ходе аппаратного совещания, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен Омикрон, из них семь проб были доставлены из Алматы. 
 
По-прежнему активно циркулирует Дельта-штамм. Он обнаружен в 71% пробах, "Дельта плюс" - в 16%, другие штаммы - 4,7%. 
 
Циркуляцию штамма Омикрон в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7 до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2 до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше - на 8,6%; лиц от 40 до 59 лет - на 2,5%; среди детей до 14 лет - на 4,7%, до 1 года - на 0,3%).
 
Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%. Это также характерно для Омикрона и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.
 
По словам Ержана Бабакумарова, Омикрон-штамм обладает более высокой заразностью и несет риски для молодого поколения. Имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение Омикрона и вакцинироваться. 
 
Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами - 1 028 180. Ревакцинация проведена 69 018 лицам. 
 
Следует отметить, что по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом Омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных - 49,4%, переболевших - 10%).
 
По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 80.
 

Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19

11.01.2022, 08:10 31026
Сводка эпидситуации в РК: Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 10 января в РК подтверждено 999 654 случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1 494,
 
в городе Алматы - 80,
 
в городе Шымкенте - 141,
 
в Акмолинской области -27,
 
в Актюбинской области - 34,
 
в Алматинской области - 29,
 
в Атырауской области - 97,
 
в ВКО - 24,
 
в Жамбылской области - 46,
 
в ЗКО - 24,
 
в Карагандинской области - 51,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 37,
 
в Мангистауской области - 28,
 
в Павлодарской области - 39,
 
в СКО - 25,
 
в Туркестанской области - 37.
 
В Казахстане 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 964 713 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса. 
 
На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 725 человек (-21 884+ и 1 841 КВИ-), из них в стационарах - 3 139 пациент, на амбулаторном уровне - 20 586.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 - в тяжелом состоянии - 188 пациентов; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 67;
 
 - на аппарате ИВЛ - 47.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии умерли 13 057 человек, из них двое за последние сутки
 
9 января 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 334, летальных случаев - 5229.
 
На 10 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 018 784 человека, вторым - 8 556 465 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2022 года, в "красной" зоне Нур-Султан и Шымкент; в "желтой" - Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы в "зеленой".
 

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