Китай безвозмездно передал Минсельхозу Казахстана средства для защиты от COVID-19

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - МСХ Китая безвозмездно передало Минсельхозу Казахстана средства для защиты от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Выражая поддержку в борьбе с коронавирусом, Минсельхоз КНР оказал безвозмездную помощь Министерству сельского хозяйства РК", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

По информации ведомства, МСХ Китая в качестве гуманитарной помощи в начале и конце апреля направило казахстанским коллегам партию предметов медицинского назначения: по тысяче единиц защитных очков и костюмов, а также 30 тыс. одноразовых медицинских масок. Все средства защиты были переданы ветеринарным инспекторам на контрольно-пропускных пунктах.

В МСХ также отметили, что в настоящее время между сельхозведомствами двух стран согласованы ветеринарные требования к экспорту из Казахстана в КНР ряда продовольственных товаров, в частности, свинины, баранины, говядины, рыбы и рыбной продукции, молока и молочной продукции, меда, шерстяного сырья. Данная договоренность создала потенциал для увеличения товарооборота и открыла казахстанским предприятиям доступ на китайский рынок

Также министерства активно сотрудничают по вопросам аграрной науки и образования, внедрения технологий производства и создания системы сертификации органической продукции, поскольку казахстанская экологически чистая натуральная продукция очень популярна среди китайских потребителей.

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