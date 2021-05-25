Китай опроверг сообщения о таинственной болезни в Ухане в 2019 году

ПЕКИН. 24 МАЯ - Китай 24 мая опроверг отчет, в котором утверждалось, что исследователи из лаборатории Ухани осенью 2019 года заболели симптомами, похожими на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявление лаборатории, опубликованное 23 марта, показало, что в Уханьском институте вирусологии не было случаев заражения COVID-19, сообщает CGTN со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что в ноябре 2019 года трое исследователей из китайского Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук обратились за помощью в больницу в связи с неизвестной болезнью.

Напомним , эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогли доказать, что рынок морепродуктов в китайском Ухане стал источником первой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

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