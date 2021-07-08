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Китай отправит 1,2 млн доз вакцины Sinopharm в Кыргызстан

07.07.2021 8533
БИШКЕК. 7 ИЮЛЯ - В ближайшие дни ожидается поставка в Кыргызстан 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам заместителя председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашовой, 1 млн 100 тыс. доз закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тыс. - предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе.
 
Прорабатывается также вопрос по закупке дополнительной партии данной вакцины в аналогичном количестве, сообщает 24.kg.
 
По плану необходимо провакцинировать 70% населения, или 2 млн 187 тыс. 417 человек, в число которых входят приоритетные группы граждан - 1 млн 312 тыс. 450.
 

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