Китай отправит 1,2 млн доз вакцины Sinopharm в Кыргызстан

БИШКЕК. 7 ИЮЛЯ - В ближайшие дни ожидается поставка в Кыргызстан 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заместителя председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашовой, 1 млн 100 тыс. доз закуплены за счет средств республиканского бюджета, 150 тыс. - предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе.

Прорабатывается также вопрос по закупке дополнительной партии данной вакцины в аналогичном количестве, сообщает 24.kg

По плану необходимо провакцинировать 70% населения, или 2 млн 187 тыс. 417 человек, в число которых входят приоритетные группы граждан - 1 млн 312 тыс. 450.

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