Пекин. 24 декабря. Kazakhstan Today -Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за выявленного нового штамма коронавируса. С таким заявлением в 24 декабря выступил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает Kazakhstan Today.

Ранее еще об одном варианте коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

Принимая во внимание мутацию вируса и его возможное влияние, в целях охраны здоровья людей и защиты обменов, а также учитывая практику других государств, Китай приостанавливает авиасообщение между Китаем и Великобританией", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

24 декабря стало известно , что в Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса. Он был завезен из ЮАР.

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