Китай, Россия, Монголия, Кыргызстан и Казахстан решили строить сообщество здоровья

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Китай будет строить сообщество здоровья с Россией, Монголией, Кыргызстаном и Казахстаном, передает Kazakhstan Today.

Член государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И в среду заявил, что Китай, Россия, Монголия, Кыргызстан и Казахстан договорились совместно построить антипандемическую крепость, Шелковый путь здоровья и сообщество здоровья, пишет CentralAsia

Решение было принято после того, как он обменялся мнениями с министрами иностранных дел Монголии, России, Кыргызстана и Казахстана об углублении антипандемического сотрудничества для борьбы с вирусом.

По словам Вана И, Китай и четыре страны поддерживали друг друга всемерно и эффективно сотрудничали в борьбе с пандемией с момента начала эпидемии.

В стремлении углубить сотрудничество в борьбе с пандемией министры договорились принять меры в четырех областях. Во-первых, Китай и четыре страны будут укреплять антипандемическое сотрудничество, твердо поддерживать Всемирную организацию здравоохранения в ее координирующей роли и выступать против любых попыток политизировать пандемию и присвоить вирусу географический ярлык. Во-вторых, они будут консолидировать и расширять антипандемические достижения", - пишет портал.

Ван И сказал, что Китай готов и дальше оказывать другим странам помощь в пределах своих возможностей, такую как закупка материалов для борьбы с пандемией, обучение специалистов, обмен опытом и сотрудничество в разработке лекарственных средств, а также ускорение создания механизмов связи с заинтересованными сторонами информация о пандемии.

В-третьих, они будут активно продвигать сотрудничество в области разработки, производства и закупки вакцины. В-четвертых, они приложат согласованные усилия для сотрудничества в области традиционной китайской медицины, поскольку Китай ради здоровья людей готов продвигать использование традиционной китайской медицины для удовлетворения потребностей различных стран", - говорится в сообщении.

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