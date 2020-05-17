Китай сообщил об успешном испытании вакцин от COVID-19

Пекин. 16 мая. Kazakhstan Today - Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах, передает Kazakhstan Today.

Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 более чем на 2500 добровольцев, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю, сообщает РИА "Новости" .

В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, уже начались клинические испытания на первой и второй фазе", - заявил в пятницу заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

По его словам, на данный момент в общей сложности вакцины на себе испытали 2575 добровольцев, в том числе на первой стадии клинические испытания уже проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.

При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", - заявил Цзэн Исинь.

После того как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.

Ранее руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу говорил, что если следовать нормальному графику технологического производства, то вакцину можно будет поучить к концу этого года - началу следующего.





По последним данным, в мире зарегистрировано 4 631 049 (+100 071 за сутки) инфицированных, погибших - 308 676 (+5225) человек, выздоровевших - 1 761 291 (+52 525).

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