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Китайская вакцина CoronaVac успешно прошла испытание на детях

29.06.2021 5671
Китайская вакцина CoronaVac успешно прошла испытание на детях
Фото автора Tran Long: Pexels
ПЕКИН. 29 ИЮНЯ - Китайская вакцина CoronaVac эффективна и безопасна для детей от трех лет, следует из результатов первой и второй фаз испытаний вакцины на детях, опубликованных в научном журнале Lancet, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе испытаний вакцина CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. была протестирована на группе детей от 3 до 17 лет. В первой фазе испытаний, которая проводилась с 31 октября по 2 декабря 2020 года, приняли участие 72 человека. Во второй фазе, проводившейся с 12 декабря по 30 декабря того же года, - 480 участников.
 
После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма - в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела обнаружены не были.
 
Как следует из данных испытаний, побочные реакции в течение 28 дней после вакцинации были зафиксированы у 26% детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, и у 29%, получивших дозу в 3 микрограмма. В большинстве случаев побочная реакция представляла собой боль в месте укола.
 
По итогам испытаний ученые пришли к выводу, что вакцина CoronaVac хорошо переносилась, была безопасна и вызывала иммунный ответ у детей и подростков.
 
Первая партия китайской вакцины CoronaVac из 500 тысяч доз поступила в Алматы 1 июня. Этот препарат стал четвертым, который доступен гражданам Казахстана для вакцинации против коронавируса. Вакцину производит фармкомпания Sinopharm.
 
В Казахстане доступны четыре вида вакцин: казахстанская QazVac, российская "Спутник V", китайская Hayat-Vax, разработанная китайской компанией Sinopharm в ОАЭ, CoronaVac, разработанная в Китае.
 
CoronaVac, она же VeroVac - инактивированная вакцина, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech. Первоначальный вирус SARS-CoV-2, полученный из Китая, был выращен в больших количествах при помощи клеточной линии - Vero. Полученные вирусы были пропитаны в бета-пропиолактоне, который инактивирует, убивает их, связываясь с их генетическим материалом, оставляя другие вирусные частицы нетронутыми.
 
Всемирная организация здравоохранения одобрила CoronaVac для чрезвычайного использования.
 

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