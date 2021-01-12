Китайские ученые назвали самые длительные последствия коронавируса

Пекин. 11 января. Kazakhstan Today - Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в период с января по май 2020 года. Средний возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев - мужчины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%).

Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении.

Ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила , что остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки.

11 января стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

По состоянию на 23.59 10 января в Казахстане зарегистрировано 163 019 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 163 019 случаев. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области.

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