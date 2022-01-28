Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса

НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой подписала новое постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, для участников Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.

Сняты ограничения для объектов, работающих по "зеленому" статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6 тысяч квадратных метров), бассейны.

При условии наличия "синего" или "зеленого" статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" зоне - деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, а в "желтой" и "красной" зонах - послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 тысячи квадратных метров, вход в которые также будет открыт по "синему" статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска.

Сняты ограничения в "зеленой" зоне, при наличии "синего" статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские

Послабления карантинных мер приняты в реализацию поручений главы государства от 21 января.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке