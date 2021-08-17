Китайскую вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан

Фото: astana.gov.kz

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Вакцина китайской компании Sinopharm поступила в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закреплёнными за ними ТРЦ и ТД, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров", - прокомментировала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

В целях избежания проблемных ситуаций с получением второго компонента гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации.

Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определённую поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией", - отметили в горздраве.

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин: российский "Спутник", казахстанская вакцина QazVac и поступивший на днях Sinopharm.

Напомним, что вакцина Sinopharm стала шестым зарегистрированным к применению в РК препаратом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства