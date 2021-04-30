Киясов обратился к казахстанцам

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился ко всем, кто в ближайшее время собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией по Covid-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция. В данный момент это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал Ерлан Киясов.

Он добавил, что новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом.

Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная жизнь ваших близких", - сказал главный санитарный врач страны.

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