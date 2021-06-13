Паспорта вакцинации Венгрии, Таиланда и Монголии признаны действительными на территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал новое постановление №28 от 11 июня "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии в соответствии с образцами документов согласно приложению 3 к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Гражданам Венгрии, Таиланда и Монголии при наличии необходимых документов разрешается въезд на территорию Республики Казахстан через автомобильные пункты пропуска.

Также документом утверждены методические рекомендации "Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан", а также регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции (СOVID-19).

Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент необходимо обеспечить:

1) направление методических рекомендаций и регламента для руководства в работе в организации здравоохранения, ответственные за проведение вакцинации против коронавирусной инфекции;

2) проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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