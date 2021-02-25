Киясов: в Казахстане не зарегистрировано неблагоприятных проявлений от "Спутник V"

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Двухэтапная вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается и проводится по плану. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сказал вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.

По информации Киясова, первую дозу вакцины "Спутник V" получили уже 20 157 человек. Вторым компонентом с 22 февраля привито 2 137 человек. Неблагоприятных проявлений при этом не зарегистрировано.

С 25 февраля по 4 марта ожидается поставка второй партии вакцины в количестве 90 тыс. доз, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Данной вакциной планируется завершить вакцинацию медработников и начать вакцинацию педагогов", - цитирует Киясова пресс-служба МЗ РК.

Госсанврач также проинформировал, что за последние две недели уровень заболеваемости КВИ снизился в 1,2 раза (с 8053 до 6458 случаев).

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан на протяжении последних двух недель находится в "зеленой" зоне. На сегодня, в "красной" зоне регионов нет", - отметил он.

Вице-министр также прокомментировал разрешение проводить вакцинацию от КВИ лицам старше 65 лет.

На основании официальной информации производителя - Национального научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - принято решение разрешить вакцинацию данной возрастной категории с учетом медицинских противопоказаний. То есть при наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и иных противопоказаний прививка проводиться не будет. Мною подписано соответствующее постановление", - пояснил он.

В Минздраве также напомнили, что противопоказаниями к введению вакцины "Спутник V" также могут быть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсии, инсульты и другие заболевания ЦНС, заболевания сердечно-сосудистой системы, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма и ХОБЛ, а также злокачественные новообразования, включая злокачественные заболевания крови.

Кроме того, Ерлан Киясов проинформировал, что более 15 тысяч человек в городах Алматы, Нур-Султане и Караганде скачали мобильное приложение "АSHYQ", которое предполагает создание безопасной среды от КВИ и защиту посетителей от риска заражения и распространения, а также даст возможность бизнесу работать в период карантинных мер. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

По его словам, только в рамках пилота к проекту присоединилось 40 объектов. В их числе фитнес-центры, СПА-центры, бассейны, бани, кинотеатры, чья деятельность была разрешена. Еще 56 участников в 8 городах страны воспользовались приложением вне пилота.

С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире, в том числе и в нашей стране вынужден работать со значительными ограничениями, что повлекло существенный урон доходу предпринимательской деятельности. В этой связи бизнес-сообществом с участием НПП "Атамекен" инициировано реализация пилота "АSHYQ" в Казахстане", - добавил Киясов.





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