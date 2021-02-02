Киясов: вакцинация позволит вернуться к жизни без ограничений, карантинов и локдаунов

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сегодня получил вакцину от коронавируса, поделился своими ощущениями и рассказал, при каких условиях казахстанцы смогут вернуться к нормальной жизни - без карантинов и ограничений, передает Kazakhstan Today.

Киясов вакцинирован российским "Спутником V". По его словам, неприятных ощущений после вакцинации нет.

Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. При получении вакцины в первую очередь осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез. Также врачи спрашивали о перенесенных заболеваниях. Непосредственно проводится замер температуры, давления, осмотр зева. После этого, когда человек допускается к проведению вакцинации, участковым врачом проводится ознакомление, дается информационное согласие, с которым знакомится пациент. Если пациент согласен со всеми процедурами, которые должен исполнять, он подписывает согласие о том, что во второй раз должен прийти. Это обязательство, потому что вакцина двухэтапная. Вторая доза через 21 день", - сказал Киясов.

Он уточнил, что при выявлении нестандартной реакции на вакцину, каждый такой случай будет расследоваться отдельно специально созданными комиссиями. При этом ответственность за последствия будет солидарная, но проверять будут всю цепочку - от производителей до медучреждений.

По словам Киясова, казахстанцы смогут вернуться к жизни без ограничений, карантинов и локдаунов, если удастся создать иммунную прослойку населения выше 50%.

Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов. Я думаю, это будет самый положительный момент проведения вакцинации", - сказал он.

Напомним, в Казахстане с начала пандемии подтверждено 187 970 случаев инфицирования коронавирусом, 168 768 пациентов выздоровели, 2556 человек умерли.

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