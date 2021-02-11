Когда в Казахстане разрешат не носить маски

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда казахстанцам разрешат не носить маски, передает Kazakhstan Today.

Пока 60% населения не привьется и таким образом мы не сформируем коллективный иммунитет, маски снимать нельзя", - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой подчеркнул, что вакцинация в Казахстане добровольная и можно будет вакцинироваться любой доступной вакциной.

Здесь все будет зависеть от граждан, согласятся ли они получать ту или иную вакцину. Любые вакцины, которые появятся у нас на рынке, будут проверены на эффективность и безопасность. Какой-то ощутимый эффект от вакцинации будет достигнут при вакцинации 60% населения. Соответственно, как только эта критическая масса привьется, тогда мы и получим коллективную защиту. Но надо иметь в виду, что, помимо Казахстана, есть и другие страны, в которых темпы иные, и у нас активный миграционный процесс. Пока критическая масса стран не привьется значительно, всегда будет риск повторного вхождения вируса, в том числе и мутированного, на территорию страны", - сказал глава Минздрава.

Ранее Алексей Цой рассказал, планируется ли продажа казахстанской вакцины от КВИ на внешних рынках.

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