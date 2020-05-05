Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 3988

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 4 мая в Казахстане зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в: городе Нур-Султане - 2, городе Шымкенте - 1, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 3, Мангистауской области - 9, Туркестанской области - 6", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3988, из них в:
городе Нур-Султане - 700;
городе Алматы - 1291;
городе Шымкенте - 213;
Акмолинской области - 100;
Актюбинской области - 160;
Алматинской области - 150;
Атырауской области - 184;
Восточно-Казахстанской области - 29;
Жамбылской области - 154;
Западно-Казахстанской области - 189;
Карагандинской области - 159;
Костанайской области - 50;
Кызылординской области - 214;
Мангистауской области - 74;
Павлодарской области - 150;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 141.
1084 человек выздоровели от заболевания, 27 скончались.
Всего в мире зарегистрировано более 3,5 млн инфицированных коронавирусом, погибших - более 248 тыс. человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства