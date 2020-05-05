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Количество инфицированных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 3988

04.05.2020, 12:54 7048
Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 4 мая в Казахстане зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Из них в: городе Нур-Султане - 2, городе Шымкенте - 1, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 3, Мангистауской области - 9, Туркестанской области - 6", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3988, из них в:
 
городе Нур-Султане - 700;
 
городе Алматы - 1291;
 
городе Шымкенте - 213;
 
Акмолинской области - 100;
 
Актюбинской области - 160;
 
Алматинской области - 150;
 
Атырауской области - 184;
 
Восточно-Казахстанской области - 29;
 
Жамбылской области - 154;
 
Западно-Казахстанской области - 189;
 
Карагандинской области - 159;
 
Костанайской области - 50;
 
Кызылординской области - 214;
 
Мангистауской области - 74;
 
Павлодарской области - 150;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 141.
 
1084 человек выздоровели от заболевания, 27 скончались.
 
Всего в мире зарегистрировано более 3,5 млн инфицированных коронавирусом, погибших - более 248 тыс. человек.
 

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