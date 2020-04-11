Количество излечившихся от COVID-19 в Казахстане выросло до 61

Талдыкорган. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области первый пациент излечился от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Один пациент излечился от КВИ в Алматинской области, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Итого в Казахстане 61 выздоровевший, из них в Алматы - 26 человек, Нур-Султане - 30 человек, Актюбинской области - 1 человек, СКО - 1 человек, Жамбылской области - 1 человек, Павлодарской области - 1 человек, Алматинской области - 1 человек.

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