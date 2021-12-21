Количество коек для больных коронавирусной инфекцией сократилось в Алматы

АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - В Алматы сократилось количество коек в инфекционных стационарах для больных коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе управлении общественного здоровья Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации УОЗ Алматы, за 19 декабря в городе зарегистрировано 30 случаев коранавирусной инфекции (местные), из них 28 случаев с симптомами и 2 без симптомов. Выписано всего - 12, поступило - 4. Итого в инфекционных стационарах (1104 койи) физически находится 167 человек, среди них 8 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 32, на ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 6, High flow занято 9 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 297 пациента, с симптомами - 281, с легкой и средней степенью, без симптомов - 16", - уточнили в пресс-службе.

Также по состоянию на 20 декабря за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 429 человек, вторым компонентом - 719 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 декабря 2021 года вакцинировано I компонентом 1 061 386 человек, II компонентом 997 802 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 122 986 человек", - проинформировали в УОЗ города.

Кроме того, на сегодняшний день провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 24 175 человек, в том числе беременные - 1371, кормящие - 4805 и дети и подростки - 17 999.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.



