В Алматы должны проводить 2,5 тыс. тестов на COVID-19 в день

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 2,5 тыс. тестов в день, передает Kazakhstan Today.

Рассмотрены механизмы исполнения поручений главы государства по увеличению объема тестирования жителей на коронавирусную инфекцию. Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 2,5 тыс. тестов в день. Также обсуждены вопросы разграничения функций лабораторий и распределения мобильных бригад по контингенту исследуемых лиц", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

По словам главного санврача города Алматы Жандарбека Бекшина, на сегодня в городе Алматы диагностику коронавируса методом ПЦР осуществляют 6 лабораторий: Национальный центр экспертизы, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, Центральная референс-лаборатория, а также казахстанско-корейская клиника и КДЛ "Олимп".

Всего в Алматы методом ПЦР проведено свыше 42 тыс. тестов. Наблюдается планомерное увеличение количества проводимых исследований. За последние 7 дней в городе в среднем проводится 2155 тестов при максимальной суммарной мощности в 1900 исследований. Всего задействовано порядка 300 сотрудников. Также при лабораториях действуют мобильные бригады для выезда на объекты и зоны очага.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поднял вопросы обеспеченности лабораторий расходными материалами, необходимыми для бесперебойного проведения тестов и дальнейшего наращивания мощности.

В целях исполнения поручений главы государства по увеличению объема тестирования необходимо наращивать кадровый потенциал и формировать дополнительные медицинские бригады", - отметил Бабакумаров.

Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы совместно с городским управлением общественного здоровья поручено проработать план обучения медицинского персонала организаций первичной медико-санитарной помощи методике отбора исследовательского материала.

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